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30 травня 2020, субота, 10:01 16
Суспільство 2020-05-30T11:30:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль, але смертність зростає

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль, але смертність зростає

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавірус. Маски. Фото: Pixabay

29 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 393 до 23 204, кількість померлих від захворювання - на 17 осіб до 696 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знижується другий день поспіль і 29 травня зменшилася на 9,2%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 41,2%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За станом на 9:00 30 травня в Україні 23 204 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужали... За добу зафіксовано 393 нових випадки", - йдеться в ньому.

За добу одужали 377 осіб.

Таким чином, 29 травня показник нових хворих за добу менше, ніж видужали - 393 проти 377.

Кількість нових випадків захворювання 29 травня склало 1,7% від загальної кількості хворих на 28 травня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 306), у Києві (2 904) та Рівненській області (1 680).

У Львівській області зафіксовано 1 619 випадків коронавирусной інфекції, у Київській - 1 556 випадків, в Івано-Франківській області - 1 379 випадків, у Закарпатській - 1 171, в Тернопільській - 1 160, у Харківській - 1 025, у Вінницькій - 958, у Дніпропетровській - 933, в Одеській - 883, у Волинській - 887, у Житомирській - 699, в Кіровоградській - 506, у Запорізькій - 440 випадків.

401 випадок виявлений в Черкаській області, 432 випадку - у Хмельницькій, 288 випадків - у Миколаївській, 268 випадків - у Полтавській області, 178 випадків - у Херсонській, 168 випадків - у Сумській, 158 випадків - у Донецькій, 159 випадків - у Чернігівській і 46 випадків - у Луганській області.

Як повідомляли "Українські Новини", у Збройних силах на коронавірус хворіє 90 осіб, 28 травня було зареєстровано 23 нових випадки захворювання.

Однак український вчений вважає, що в Україні в найближчі пару тижнів очікується спад епідемії, пік захворюваності COVID-19 пройшов. При цьому він побоюється, що пом'якшення карантинних обмежень можуть викликати нові сплески коронавіруса.

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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль, але смертність зростає
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