Облегчает боли в суставах и помогает избавиться от избытка соли в организме: чем полезна спаржа

Покупая свежие фрукты и овощи, важно знать о пользе и свойствах, которые они имеют. Ранее мы рассказывали о том, почему капуста помогает при борьбе с раком. Тем временем, спаржа обладает противовоспалетильным эффектом, что способствует облегчению боли в суставах. Об этом передает Health.

Все сорта спаржи богаты необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, включая калий, фолиевую кислоту, витамин В6, витамины А и С, а также тиамин.

Спаржа обладает глутатионом - соединением, которое расщепляет свободные радикалы в организме, вызывающие старение.

Она также содержит высокий уровень аминокислоты аспарагин, который служит естественным мочегонным средством для выделения жидкости и помогает организму избавиться от избытка соли.

Спаржа - это стимулятор либидо. Частично его афродизиак обусловлен богатством витамина В6 и фолиевой кислоты, которые могут усиливать возбуждение и оргазм.

Соединения в спарже служат естественным противовоспалительным средством и, как известно, помогают облегчить дискомфорт в суставах, что полезно для людей с такими заболеваниями, как ревматоидный артрит.

Как сообщали Українські Новини, витамин С, который содержит клубника и перец, защищает от старения мозга, а также - помогает бороться с болезнью Альгцеймера.