В каких овощах накапливается больше всего нитратов, и на что обращать внимание при выборе зелени, – эксперты

Весна – это сезон, когда все расцветает, а магазинные полки наполняются свежими и срезанными цветами, а также молодыми овощами и свежими фруктами. Ранее мы рассказывали о том, на что обращать внимание при выборе мяса. Тем временем, в главном управлении Госпотребслужбы службы в Херсонской области рассказали , на что нужно обращать внимание при покупки овощей и зелени, которые продаются весной.

Отмечается, что во всех ранних овощах есть нитраты и пестициды, даже в тех, которые выращены на собственном огороде. Потому что нитраты – это яд для людей, а для овощей и растений это азот, который позволяет овощам быстрее и лучше расти. Азот поглощают овощи из любого грунта, так как он там находится.

Пестициды - это те препараты, которыми обрабатывают овощи от разного рода вредителей. Пестициды, как правило, находятся на поверхности овощей, их нужно тщательно смывать теплой водой.

Овощи, которые наиболее накапливают в себе нитраты: редис, салат, шпинат, молодая капуста и укроп. Меньше аккумулируют в себе нитратов кабачки, морковь, огурцы, цветная капуста, брокколи.

В огурцах и кабачках больше накапливается нитратов в плодоножке и в кожуре, поэтому с них ее надо обрезать. Капуста накапливает их в верхних листочках, редис - у хвостика снизу, а в салате и зеленом луке - у корешка, перцы, баклажаны и помидоры - у плодоножки. Картофель и морковь больше накапливают нитратов в кожуре.

На что обращать внимание во внешнем виде овощей:

свежие доброкачественные огурцы должны быть темно-зеленые с твердой кожурой в зависимости от сорта, с пузырьками или гладкие.

редис должен быть без желтых или других пятен, зелень также темно-зеленого цвета без замятия или увядших листьев.

молодая капуста должна быть легкой и твердой, ее верхние листочки - блестящими и сочными, а не тусклыми и засохшими.

Перед употреблением необходимо правильно подготовить свежие овощи и зелень. Что интересно - перед употреблением освободить овощи от нитратов полностью невозможно, но уменьшить их количество вполне реально.

Чтобы достичь этого, необходимо:

тщательно вымыть овощи в теплой воде и оставить их на 20 минут в воде, затем воду необходимо поменять и смочить еще раз;

не рекомендуется употреблять стебли укропа, петрушки и другой подобной зелени, так как в них накапливается больше нитратов, чем в листьях;

у редиса и огурцов лучше снимать кожицу, обрезать плодоножку и хвостик;

при термической обработке овощей уровень нитратов в них снижается, но полученный отвар рекомендуется слить сразу после окончания процесса обработки;

овощи, которые не будут подвергнуты термической обработке, перед употреблением сбрызните лимонным соком или 9% уксусом так как кислота, которая в них содержится, имеет свойство обезвредить нитраты.

Детям и пожилым людям и с хроническими болезнями кишечника, употреблять ранние овощи следует осторожно и дозировано.

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