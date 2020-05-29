У Київській області після одноденного зростання різко зменшилась кількість нових випадків коронавірусу

Кількість хворих коронавірусною інфекцією в Київській області 28 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 18 осіб до 1 535, кількість померлих не змінилося і складає 30 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 29 травня 2020 року офіційно підтверджено 1 535 випадків захворювання коронавірусом, з них 122 дитини і 286 медичних працівників (дані за весь період). Нових випадків за останню добу - 18. За час пандемії померли 30 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 413 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 183, у Софіївській Борщагівці - 42 і в Петропавлівській Борщагівці - 33), в Обухівському районі - 234 випадку (найбільша кількість в Обухові - 109 і в Українці - 38).

Також 69 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 67 - в Бориспільському районі, 41 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 29 - у Вишгородському, 23 - в Миронівському, 18 - в Бородянському, 17 - у Макарівському районі.

При цьому 74 випадки підтверджені в Ірпені, 53 - в Білій Церкві, 45 - у Борисполі, 43 - в Бучі, 41 - у Броварах, 38 - в Кагарлику, 34 - в Коцюбинському, 31 - у Фастові, 28 - у Вишгороді, 26 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 220 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1 315 осіб.

Одужали 394 людини (в тому числі 27 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 470 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 87 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість нових випадків коронавірусу у Києві збільшилася на 56 осіб.

Також після одноденного зростання кількість нових випадків коронавірусу знову почало падати.