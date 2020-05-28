В Киевской области увеличилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 27 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 43 человек до 1 517, количество умерших не изменилось и составляет 30 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 28 мая 2020 года официально подтверждены 1 517 случаев заболевания коронавирусом, из них 121 ребенок и 281 медицинский работник (данные за весь период). Новых случаев за последние сутки - 43. За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 409 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 183, в Софиевской Борщаговке - 42 и в Петропавловской Борщаговке - 32), в Обуховском районе - 232 случаев (наибольшее количество в Обухове - 107 и в Украинке - 38).

Также 69 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 66 - в Бориспольском районе, 41 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 27 - в Вышгородском, 22 - в Мироновском, по 17 - в Макаровском и Бородянском районах.

При этом 74 случая подтверждены в Ирпене, 52 - в Белой Церкви, 45 - в Борисполе, 42 - в Буче, 40 - в Броварах, 38 - в Кагарлыке, 34 - в Коцюбинском, 31 - в Фастове, 28 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 218 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 299 человек.

Выздоровели 358 человек (в том числе 26 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 383 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 40 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество новых зараженных коронавирусом резко увеличилось за сутки.

Также Виктор Ляшко заявил, что нулевая статистика по коронавирусу может быть уже в июне.