Голову вінницької поліції Педоса усунули, а його заступника — звільнили за прорахунки в службі

Голова Національної поліції Ігор Клименко усунув начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса і звільнив його заступника через грубі прорахунки у службовій діяльності, в той час, як у Миколаєві поліцейські побили чоловіка, їм загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов'язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступник - начальник кримінальної поліції й керівник оперативної служби, звільнено із займаних посад", - сказано в ньому.

Наголошується, що причиною таких управлінських рішень стали грубі прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році колишній глава Нацполиции Сергій Князєв усунув Педоса і звільнив його заступника Сергія Сокиряна з-за вбивства поліцейськими активіста "Громадянської позиції" Олександра Комарницького.

Раніше суд заарештував поліцейських з Кагарлика Київської області, якого підозрюють у зґвалтуванні і тортури.