підписатися на розсилку
26.7 27.11
29.25 29.95
˟
29 травня 2020, пʼятниця, 15:34 11
Силові структури 2020-05-29T15:45:01+03:00
Українські Новини
Голову вінницької поліції Педоса усунули, а його заступника — звільнили за прорахунки в службі

Голову вінницької поліції Педоса усунули, а його заступника — звільнили за прорахунки в службі

Елена Новикова
Нацполіція, Звільнення з посади, Юрій Педос, Голова Нацполіції Вінницької області, усунення
Юрій Педос. Фото: Нацполиция
Юрій Педос. Фото: Нацполиция

Голова Національної поліції Ігор Клименко усунув начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса і звільнив його заступника через грубі прорахунки у службовій діяльності, в той час, як у Миколаєві поліцейські побили чоловіка, їм загрожує від 3 до 8 років в'язниці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 29 травня, керівництво Національної поліції України прийняло рішення про відсторонення від виконання обов'язків начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса. Його заступник - начальник кримінальної поліції й керівник оперативної служби, звільнено із займаних посад", - сказано в ньому.

Наголошується, що причиною таких управлінських рішень стали грубі прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році колишній глава Нацполиции Сергій Князєв усунув Педоса і звільнив його заступника Сергія Сокиряна з-за вбивства поліцейськими активіста "Громадянської позиції" Олександра Комарницького.

Раніше суд заарештував поліцейських з Кагарлика Київської області, якого підозрюють у зґвалтуванні і тортури.

Більше новин про: Нацполіція Звільнення з посади Юрій Педос Голова Нацполіції Вінницької області усунення

Зеленський хоче збільшити штрафи за порушення законів про військову службу
Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилася
Новини
У квітні середня зарплата в Україні зменшилася на 8,9% порівняно з березнем 16:26
Стрілянину в Броварах будуть додатково розслідувати як замах на вбивство 16:22
Колектив АТ "Харківгаз" передав допомогу майже 30 лікарням області 16:12 Прес-реліз
США відкрили справу проти банкірів Північної Кореї по відмиванню $2,5 млрд 16:04
Конфлікт у Броварах став для Авакова "несподіваною ситуацією" 15:58
більше новин
Олесь Довгий задекларував квартиру і активи дружини 21:08
Через затягування легалізації грального бізнесу держбюджет недоотримає мільярди гривень, - експерти 13:36
Українці отримають ліки за доступними цінами, якщо фармкомпаніям дозволять наростити випуск генериків, - Шимків 09:01
Антон Кучухідзе: законопроект про легалізацію грального бізнесу не потрібно було подавати на комітет Гетманцева 14:38
Нові жорсткі заборони тютюнової промисловості, які просувають ГО "Життя" та деякі нардепи, вб'ють економіку, - ЗМІ 16:29
більше новин
Деркача ще у 2017 році було депортовано з Росії, – Наливайченко 18:07 Документ
Кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу 09:50 Інфографіка
Завтра Україна повинна погасити $1 млрд випущених під держгарантії США євробондів 09:30
Затримання за подохрению у стрільбі в Броварах. Фото: Нацполиция
Масштабна перестрілка в Броварах. Поліція затримала 10 осіб, 3 учасники конфлікту поранені 11:10
У вас... прогнило, - Аваков відреагував на перестрілку в Броварах 11:39
більше новин
Суд заарештував колекцію картин Порошенка в музеї Гончара
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok