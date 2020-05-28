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28 мая 2020, четверг, 17:27 62
Силовые структуры 2020-05-28T17:32:18+03:00
Українські Новини
В Николаеве полицейские избили мужчину. Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы

В Николаеве полицейские избили мужчину. Им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы

Валерия Драгомирова
Избиение, Николаевская область, задержание полицейских, ГБР
Полицейские избили мужчину. Фото: ГБР
Полицейские избили мужчину. Фото: ГБР

В Николаеве трое полицейских и курсант Национальной академии внутренних дел в отделении полиции избили оператора майнинг-фермы, в то время, как в Кагарлыке женщину изнасиловали сотрудники полиции

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

По данным прокуратуры, нападение на местного жителя произошло еще 21 апреля. Однако о подозрении правоохранителям сообщили только 27 и 28 мая после собрания "неоспоримых доказательств".

Сообщается, что еще в марте 2020 года в рамках уголовного производства о похищении электроэнергии было изъято оборудование для майнинга криптовалюты Asic Bitmain Antminer в количестве 544 штуки и незаконно установленный трансформатор.

Затем 21 апреля полицейские провели обыски у жителя Николаева, который администрировал изъятое оборудование, и доставили его в отделение полиции, где его избили.

По данным следствия, таким образом правоохранители пытались установить реального владельца майнинг-фермы. В результате мужчина получил "легкие телесные повреждения".

Следователи ГБР также установили, что полицейские украли изъятое оборудование для майнинга. Его нашли по месту жительства инспектора Николаевской полиции.

К избиению николаевца причастны начальник отделения, оперуполномоченный и начальник сектора уголовной полиции Витовского отделения полиции Корабельного ОП ГУ Нацполиции в Николаевской области, а также курсант Национальной академии внутренних дел, который был направлен в отдел полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка в условиях карантина.

Им вменяют превышение власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием, оскорбляющим личное достоинство потерпевшего (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Подозреваемым грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Мужчину избили полицейские. Фото: ГБРМужчину избили полицейские. Фото: ГБР

Как сообщали Українські Новини, в Кагарлыке полицейские жестоко пытали задержанных в отделении, женщину насиловали и стреляли над головой. 

Кроме того, изнасилованную в Кагарлыке девушку на "допрос" обманом привез сосед

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