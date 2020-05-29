Гендиректор "Борисполя" задекларував 0,4 млн гривень щомісячної зарплати і плавдачу за 1 млн гривень

Раніше термін подання електронних декларацій продовжили до 1 червня, і генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 12,7 млн ​​гривень доходу, 4 автомобілі, плавучу дачу "Рапан" вартістю 1,05 млн гривень і колекцію живопису XIX-XX століть у 2019 році.

Про це свідчать дані його декларації за 2019 рік, передають Українські Новини.

У минулому році Рябікін одержав 12,68 млн гривень доходу, в тому числі 4,757 млн ​​гривень заробітної плати, 2,13 млн гривень доходу від надання майна в оренду Посольству Ізраїлю в Україні, 4,349 млн гривень повернення позики Сергієм Вишневецьким, 212,2 тис. гривень штрафних санкцій із виплати цієї позики і 43,8 тис. гривень відсотків від цього ж громадянина, 244,9 тис. гривень від надання майна в оренду ТОВ "Діліженс Консалтинг", 24 тис. гривень і 12 тис. гривень доходу від здачі в оренду майна двом фізособам, 24,7 тис. гривень відсотків від вкладу в банку "Кліринговий дім", 9,1 тис. гривень відсотків від Приватбанку, 880,6 тис. гривень кредиту від "ОТП Банку".

Рябікін задекларував 2 машиномісця, гараж, 4 нежитлових приміщення площею 71,5, 535,3, 432 і 107,3 ​​кв. м, 75% квартири площею 189,9 кв. м і квартиру площею 235,9 кв. м в Києві, а також 3 машиномісця в Козині Київської області.

Також у його власності швейцарський наручний годинник Vacheron Constantin, колекція венеціанського скла, 2 настільні бронзові фігури, 2 підлогові мармурові фігури, колекція енциклопедій і книг, настільний годинник Jaeger-LeCoultre Atmos, наручний годинник Jaeger-LeCoultre, Piaget, Blanpe і Breitling for Bentley.

Крім того, Рябікін вніс до декларації причальну щоглу, причальний понтон ПП-301, понтон Д-014, катер Larson 1999 року випуску, гідроцикл SeaDoo 1998 року випуску, причіп "Сантей", автомобілі BMW 730D 2014 року випуску, Mercedes Benz SLK230 1997 року випуску, Audi Q8 2019 року випуску і вантажний пікап Dodge 2006 року випуску.

У нього є 1 000 облігацій внутрішніх державних позик номінальною вартістю 1 тис. гривень кожна, 472,9 тис. гривень на рахунку в "Кліринговому Домі", 890 тис. гривень, 8 тис. доларів і 1,3 тис. євро - у Приватбанку , 920 тис. доларів і 30 тис. євро готівкою.

При цьому станом на 2019 рік у Рябікіна відкритий кредит на 1,82 млн гривень у "Кліринговому Домі".

Він є кінцевим бенефіціаром компаній "Рекреаційно-оздоровчий центр "Зелений Порт", ТОВ "РК Партнери", ТОВ "Хілстар "(всі - Київ) і ТОВ "Спорттовари С" (Севастополь, Крим), корпоративні права в яких були передані.

Дружина Рябікіна Галина задекларувала квартиру площею 120,3 кв. м у Севастополі, нежитлове приміщення площею 211,7 кв. м, 2 квартири площею 50,7 і 70 кв. м, земельну ділянку площею 571 кв. м і 3 гаражі в Києві, земділянку площею 798 кв. м і дачний будинок площею 116,9 кв. м у Романковому Київської області

Також вона володіє колекцією ювелірних виробів, катером "Вікторія", автомобілями Audi Q7 2016 року випуску і Jaguar I-PACE 2018 року випуску, а також правами на торговельні знаки "Маячок", "Новий Вік" і "Імбир".

У 2019 Рябікіна одержала 7,3 млн гривень доходу, 8,9 млн гривень забезпечувального платежу за попереднім договором купівлі-продажу нерухомого майна Олесеві Тарасенку.

На рахунках у неї 1,39 млн гривень у "Кліринговому Домі", 33,6 тис. гривень - у "Райффайзен банку Аваль", також вони мають 20 тис. доларів готівкою.

Вона є кінцевим бенефіціаром компаній ТОВ "Видавництво Ритми Життя", ТОВ "Асіменія", ТОВ "Верона-Арт", ТОВ "Софія Арт", ТОВ "ЛіонГруп" (всі - Київ) ТОВ "Крассула Нова" (Київська область).

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт ім. Сікорського попросив розділити пасажиропотік між ним и "Борисполем" 30% на 70%.