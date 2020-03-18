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18 марта 2020, среда, 12:07 765
Экономика 2020-03-18T13:30:48+02:00
Українські Новини
Декларацию можно будет подать позже. НАПК продлил сроки

Декларацию можно будет подать позже. НАПК продлил сроки

Ярина Вацяк
электронные декларации, Карантин, Коронавирус, НАПК , Карантин из-за коронавируса
е-декларации.
е-декларации.

Срок подачи электронных деклараций продлен до 1 июня в то время, как Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), передают Українськi Новини.

"Внесены изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции", согласно которым в 2020 году продлен до 1 июня срок подачи ежегодных деклараций и деклараций после увольнения", - сказано в нем.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

НАПК утверждает, что изменения вступили в силу 17 марта.

В то же время 17 марта закон был принят, Президент Владимир Зеленский подписал его 18 марта, а вступит в силу он со дня официального опубликования.

Кроме того, НАПК отмечает, что в соответствии с законом будут освобождены от ответственности те субъекты декларирования, которые до 1 июня не имели возможности подать декларацию перед увольнением или сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с установлением на территории их проживания карантинно-ограничительных мер.

Согласно действующему законодательству, срок декларирования заканчивается 31 марта.

Как сообщали Українськi Новини, Рада освободила на 3 месяца от ввозной пошлины и НДС импортные поставки препаратов и медицинских изделий, предназначенных для борьбы с коронавирусом и поручила Кабинету Министров установить доплаты к зарплатам медиков, участвующих в ликвидации заболевания.

Тем временем в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

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