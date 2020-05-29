Поліція ввела план перехоплення учасників ранкової перестрілки в Броварах

Після масштабної перестрілки в Броварах, поліція ввела спецоперацію по розшуку автомобілів, в яких можуть перебувати учасники стрілянини у Броварах Київської області. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

"В Київській області введена спецоперація по розшуку автомобілів, в яких можуть перебувати учасники збройного конфлікту в Броварах. Зараз співробітники поліції розшукують п'ять автомобілів, за допомогою яких учасники інциденту втекли з місця стрілянини", – сказано в ньому.

Наголошується, що на розшук автомобілів орієнтовані всі наряди поліції Броварів та Київській області.

Поліція просить водіїв з розумінням поставитися до поліцейських заходів.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура почала розслідувати стрілянину у Броварах Київської області, затримано 11 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у затриманих вилучено зброю: значна кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.