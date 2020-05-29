У частини клієнтів "Vodafone" недоступний голосовий зв'язок

В той час, як "Укртелеком" заявив про перебої інтернету у користувачів, оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше "МТС-Україна", Київ) заявила, що 29 травня спостерігається проблема в роботі голосових послуг, компанія розпочала ремонтні роботи.

Про це йдеться в повідомленні оператора, передають Українські Новини.

"Протягом останньої години у низки клієнтів можуть бути недоступні голосові послуги", - сказано в ньому.

Наголошується, що виникли непередбачені технічні труднощі, над оперативним вирішенням яких працює компанія.

"Vodafone Україна" зазначила, що проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку і інтернет-мережа повинна працювати в звичайному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, зпрос на Wi-Fi-роутери і 4G-модеми збільшився в 6 разів на час карантину.

Раніше мобільні оператори "Київстар", Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше - "МТС-Україна") і lifecell забезпечили безкоштовні дзвінки з роумінгу на урядові гарячі лінії.