подписаться на рассылку
26.7 27.11
29.25 29.95
˟
29 мая 2020, пятница, 11:38 711
Экономика 2020-05-29T14:00:04+03:00
Українські Новини
"Укртелеком" сообщил о техническом сбое в сети доступа к интернету

"Укртелеком" сообщил о техническом сбое в сети доступа к интернету

Анна Рудык
Интернет, Укртелеком, сбои в работе, интернет
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Телекоммуникационный оператор "Укртелеком", который прекратил обслуживание таксофонов, проводит работы по устранению последствий технического сбоя в сети доступа к интернету.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В связи с техническим сбоем оборудования в сети интернет-доступа у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов. К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления работы услуги для абонентов во всех регионах", - говорится в сообщении.

Согласно ему, ситуация не повлияла на услуги голосовой связи - абоненты могут пользоваться телефоном.

Как сообщали Українські Новини, "Укртелеком" начал прием абонентов в небольших населенных пунктах с 12 мая.

Ране "Укртелеком" повысил тарифы: сколько будет стоить фиксированная телефонная связь.

Больше новостей о: Интернет Укртелеком сбои в работе интернет "Укртелеком"

"Киевстар" ликвидировал аварию: что делать, если и...
"Укртелеком" начнет прием абонентов в небольших на...
Глобальный сбой в работе Telegram: карта регионов,...
"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с Нового года...
Прокуратура расследует перестрелку в Броварах. 11 человек задержаны
Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось
Порошенко не явится на допрос в ГБР. Адвокаты назвали причину
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok