"Укртелеком" сообщил о техническом сбое в сети доступа к интернету

Телекоммуникационный оператор "Укртелеком", который прекратил обслуживание таксофонов, проводит работы по устранению последствий технического сбоя в сети доступа к интернету.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В связи с техническим сбоем оборудования в сети интернет-доступа у некоторых абонентов по всем регионам Украины фиксируются проблемы с авторизацией. Специалисты компании занимались устранением последствий сбоя ночью и уже восстановили сервис для части абонентов. К сожалению, проблема носит индивидуальный характер для каждой области, что затрудняет ее оперативное решение. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления работы услуги для абонентов во всех регионах", - говорится в сообщении.

Согласно ему, ситуация не повлияла на услуги голосовой связи - абоненты могут пользоваться телефоном.

Как сообщали Українські Новини, "Укртелеком" начал прием абонентов в небольших населенных пунктах с 12 мая.

Ране "Укртелеком" повысил тарифы: сколько будет стоить фиксированная телефонная связь.