Спрос на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы увеличился в 6 раз на время карантина, – Vodafone Retail

Ритейлер Vodafone Retail оператора мобильной связи компании "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина", Киев) констатирует, что спрос на мобильные Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы вырос в 6 раз после введения карантина. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"После введения карантина в интернет-магазине вырос спрос на мобильные Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы. Их стали заказывать в 6 раз чаще", - сказано в нем.

Также компания заявила, что в 5 раз чаще стали заказывать стартовые пакеты, в 3 раза чаще - карты памяти, при этом в среднем на 30% снизился спрос на все носимое, в частности наушники и смарт-часы.

По данным Vodafone Retail, спрос на флешки и внешние жесткие диски также вырос. Кроме того, в среднем на 25% быстрее посетители онлайн-магазина принимают решение о покупке.

Согласно сообщению, после введения карантина участились в 2 раза отправки заказов в отделения "Новой почты" и заказы на адресную доставку товаров. В целом объем заказов через Интернет вырос более чем на 30%.

Отмечается, что в Киеве частота покупок сохранилась на прежнем уровне, а регионы стали чаще заказывать в Интернете.

"Динамика роста заказов обратно пропорциональна размеру населенного пункта: чем меньше город, тем больше наблюдается прирост заказов через Интернет", - говорится в сообщении.

Так, продажи через Интернет в Харькове, Днипре и Львове выросли на 30-40% по сравнению с докарантинным периодом.

При этом покупки стали чаще делать с 12 до 14 часов, тогда как до карантина это время было затишьем – интернет-заказы в основном совершались в самом начале и под конец рабочего дня.

Как сообщали Українськi Новини, Антимонопольный комитет (АМКУ) рекомендует мобильным операторам - компаниям "Киевстар", "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина"), lifecell (ранее "Астелит") воздержаться от повышения стоимости тарифных планов в связи с введением в стране ограничительных мероприятий из-за коронавирусной инфекции.

Также мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина") и lifecell обеспечили бесплатные звонки с роуминга на правительственные горячие линии.