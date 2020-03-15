Украинцы за границей могут бесплатно звонить с роуминга на правительственные горячие линии

В связи с тем, что многие украинцы находятся на карантине в других странах, в том числе и в Египте, мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина") и lifecell обеспечили бесплатные звонки с роуминга на правительственные горячие линии.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины ("Водафон", "Лайфсел" и "Киевстар") о бесплатных звонках с роуминга на номера государственных горячих линий относительно распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Находящиеся в роуминге абоненты в смс-рассылке получат информацию с номерами для обратной связи с органами власти (горячие линии МИДа, Министерства здравоохранения, Правительственного контактного центра) для оперативного решения возникших вопросов.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта прекращается международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение, запрещается въезд иностранцев в Украину, кроме имеющих вид на жительство в нашей стране.

Автомобильные пункты пропуска будет работать, но вводимые европейскими страна заапреты на пересечение границ могут создать проблемы добраться до Украины на автомобиле.

Также для украинцев за границей запустили систему "ДРУГ" и смс-ки с алгоритмом действий.