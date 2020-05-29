Кількість випадків коронавірусу в Києві збільшилася

Після того, як за попередні добу коронавірус виявили у 54 жителів столиці, кількість жителів Києва, в яких підтвердили коронавірус, збільшилася на 56 людей. З них 17 медиків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Всього за період пандемії - 65 летальних випадків.

На сьогодні в столиці вже 2849 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Коронавірус в Києві

Захворіли:

18 жінок віком від 22 до 73 років

29 чоловіків віком від 26 до 67 років

3 дівчинки, яким 4, 8 і 9 років і 6 хлопчиків у віком від 2 до 17 років.

В лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу в столиці 91 людина. Всього коронавірус подолали 597 жителів міста.

Найбільше хворих за минулу добу виявили у Дніпровському районі - 12, Деснянському - 9 і в Голосіївському і Дарницькому районах - по 6 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих коронавірусом в Києві 26 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 29 осіб.

25 травня кількість хворих на коронавірус в Києві порівняно з попередньою добою збільшилася на 58 осіб.