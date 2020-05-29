"Укртелеком" повідомив про технічний збій в мережі доступу до інтернету

Телекомунікаційний оператор "Укртелеком", який припинив обслуговування таксофонів, проводить роботи з усунення наслідків технічного збою в мережі доступу до інтернету.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"У зв'язку з технічним збоєм обладнання в мережі інтернет-доступу у деяких абонентів у всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів. На жаль, проблема носить індивідуальний характер для кожної області, що ускладнює її оперативне рішення. Ми робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи послуги для абонентів у всіх регіонах", - йдеться в повідомленні.

Згідно йому, ситуація не вплинула на послуги голосового зв'язку - абоненти можуть користуватися телефоном.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртелеком" почав прийом абонентів в невеликих населених пунктах з 12 травня.

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