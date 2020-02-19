"Укртелеком" повысил тарифы: сколько будет стоить фиксированная телефонная связь

Тарифы на услуги фиксированной телефонной связи телекоммуникационного оператора "Укртелеком" с 1 марта повысятся на 20-24%.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укртелекома", сообщают Українські Новини.

"С 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услугу фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020", - указано в сообщении.

Таким образом, тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривны в месяц (вместо 99 гривен), тариф "Домашний Базовый" - 117 гривен (вместо 94 гривен), тариф "Простой" - 73,81 гривен в месяц (вместо 67,10 гривен).

Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц.

Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будут стоить 45 гривен за аналогичный период.

Как сообщали Українські Новини, в конце декабря "Укртелеком" сообщил о повышении тарифов на услуги фиксированной телефонии на 20-24% с 1 января 2020 года, однако затем компания решила отложить данное повышение.

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" готова инвестировать 2,8 млрд гривен в строительство оптически-волоконных линий связи в сельской местности при условии участия в проекте государства или международных доноров.

По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, приватизация "Укртелекома", если она будет реализована, может негативно повлиять на инвестиционный климат Украины.