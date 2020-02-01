Сегодня "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов

Телекоммуникационный оператор "Укртелеком", который с Нового года повысил тарифы на свои услуги, с 1 февраля больше не обслуживает уличные таксофоны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В "Укртелекоме" говорят, что у украинцев больше нет потребности в услугах таксофонов – все пользуются мобильной связью или мессенджерами.

"Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. минут. Это в разы меньше, что вполне понятно", – говорится в сообщении компании.

Сегодня в Украине насчитывается около 4800 таксофонов. Почти все они находятся в городах. В среднем с одного таксофона в день говорят только 2,5 минуты.

В сообщении отмечается, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, поэтому ремонтировать его сложно. Сама услуга стала убыточной.

Кроме того, разные структуры и организации стали просить у "Укртелекома" плату за размещение таких устройств. Все это подтолкнуло компанию к тому, чтобы просто убрать таксофоны.

Как сообщали Українськi Новини, телекоммуникационная компания "Укртелеком" готова инвестировать 2,8 млрд гривен в строительство оптически-волоконных линий связи в сельской местности при условии участия в проекте государства или международных доноров.

По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, приватизация "Укртелекома", если она будет реализована, может негативно повлиять на инвестиционный климат Украины.