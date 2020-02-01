подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
01 февраля 2020, суббота, 06:30 85
Технологии 2020-02-01T06:30:02+02:00
Українські Новини
Сегодня "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов

Сегодня "Укртелеком" прекращает обслуживание таксофонов

Кира Молчанова
Таксофон, Звонки, Тарифы, Укртелеком
Таксофон. Фото: Pixabay
Таксофон. Фото: Pixabay

Телекоммуникационный оператор "Укртелеком", который с Нового года повысил тарифы на свои услуги, с 1 февраля больше не обслуживает уличные таксофоны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В "Укртелекоме" говорят, что у украинцев больше нет потребности в услугах таксофонов – все пользуются мобильной связью или мессенджерами.

"Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. минут. Это в разы меньше, что вполне понятно", – говорится в сообщении компании.

Сегодня в Украине насчитывается около 4800 таксофонов. Почти все они находятся в городах. В среднем с одного таксофона в день говорят только 2,5 минуты.

В сообщении отмечается, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, поэтому ремонтировать его сложно. Сама услуга стала убыточной.

Кроме того, разные структуры и организации стали просить у "Укртелекома" плату за размещение таких устройств. Все это подтолкнуло компанию к тому, чтобы просто убрать таксофоны.

Как сообщали Українськi Новини, телекоммуникационная компания "Укртелеком" готова инвестировать 2,8 млрд гривен в строительство оптически-волоконных линий связи в сельской местности при условии участия в проекте государства или международных доноров.

По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, приватизация "Укртелекома", если она будет реализована, может негативно повлиять на инвестиционный климат Украины.

Больше новостей о: Таксофон Звонки Тарифы Укртелеком

"Укртелеком" прекратит обслуживание таксофонов с ф...
Суд дал доступ ГБР к звонкам и перепискам жены Паш...
Ожидали большего: цена за тепло снова поползет вве...
"Укртелеком" повысит тарифы на 20% с Нового года...
МВД заявляет, что алиби подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оказалось ложью
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования
Новости
Только четверо "слуг народа" посетили Давос за свой счет, остальные – за деньги олигархов, - Дубинский 08:17 Список
Сегодня заработала программа доступного кредитирования для предпринимателей 07:02
Какие изменения в законе ожидают украинцев в 2020 году, – эксперт 07:00
От двух до 217 тыс. гривен: сколько потратили министры на командировки в прошлом году 07:00 Документ
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования 00:05
больше новостей
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
Дмитрий Ярош (держит флаг) и Виктор Пилипенко (с закрытыми глазами). Фото: Facebook
Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них 15:33
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма" 20:03
больше новостей
От двух до 217 тыс. гривен: сколько потратили министры на командировки в прошлом году
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok