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12 мая 2020, вторник, 06:00 90
Общество 2020-05-12T06:15:02+03:00
Українські Новини
"Укртелеком" начнет прием абонентов в небольших населенных пунктах с сегодняшнего дня

"Укртелеком" начнет прием абонентов в небольших населенных пунктах с сегодняшнего дня

Ольга Фандорина
Карантин, Укртелеком, Прием граждан, Прием абонентов
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua
Укртелеком. Фото: new.ukrtelecom.ua

Телекоммуникационный оператор "Укртелеком" начнет прием абонентов в центрах обслуживания в небольших населенных пунктах с 12 мая.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов, передают Українськi Новини.

"С 12 мая мы начинаем физический прием абонентов в центрах обслуживания, расположенных в небольших населенных пунктах. Это - первый шаг 3-этапной программы возвращения к обычной работе центров. Развитие оптической сети, предпочтения клиентов по продуктам компании, желание определенной аудитории к исключительно личному контакту требуют от нас его обеспечения. Конечно с выполнением максимума защитных мероприятий", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

В середине марта "Укртелеком" перевел часть сотрудников на дистанционную работу.

В 2019 году телекоммуникационная компания "Укртелеком" увеличила показатель EBITDA на 9,4% с 1 614 млн гривен до 1 766 млн гривен и сократила доход на 1,4% с 6 445 млн гривен до 6 357 млн гривен.

В 2013 года компания System Capital Management (Донецк) завершила сделку по приобретению у компании EPIC (Австрия) 92,79% акций "Укртелекома" путем приобретения компании "ЕСУ".

Ранее сообщалось, что "Укртелеком" повысил тарифы: сколько будет стоить фиксированная телефонная связь.

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" готова инвестировать 2,8 млрд гривен в строительство оптически-волоконных линий связи в сельской местности при условии участия в проекте государства или международных доноров.

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