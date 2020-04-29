Минздрав получит 100 млн гривен на закупку ИВЛ-аппаратов

Кабинет Министров выделил Министерству здравоохранения 100 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Предлагается выделить на безвозвратной основе Министерству здравоохранения 100 млн гривен из фонда борьбы с острым респираторным заболеванием", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на выделенные средства Минздрав сможет закупить около 200 аппаратов ИВЛ.

Министр отметил, что закупку планируется осуществлять у украинского производителя.

Как сообщали Українськi Новини, согласно сообщению Министерства здравоохранения, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 129 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 8 медработников. С начала эпидемии госпитализация понадобилась 3 093 пациентам, 333 из которых - медработники и 136 - дети.

Тем временем, Кабмин утвердил порядок использования средств фонда борьбы с коронавирусом.