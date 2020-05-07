Кабмин утвердил перечень лекарств для закупок за счет госбюджета-2020, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Кабинет Министров утвердил перечень лекарственных средств, которые будут закупаться за счет государственного бюджета на 2020 год, в то время, как в феврале госпредприятие "Медицинские закупки Украины" начало закупку лекарств по бюджетным программам Министерства здравоохранения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"То, что касается лекарственных средств, которые должны закупаться в 2020 году. Есть соответствующая строка в государственном бюджете относительно закупки этих лекарств. Вчера на заседании правительства был утвержден перечень этих лекарств, которые мы будем закупать", - сказал он.

Степанов отметил, что закупки будут проводиться посредством международных организаций и государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

По словам министра, в текущем году также поставляются лекарства, закупленные за средства государственных бюджетов 2018 и 2019 годов.

В то же время в СМИ появилась информация, что министерство не обеспечивает необходимыми лекарствами больных с редкими и онкологическими заболеваниями.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров выделил Министерству здравоохранения 100 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее для медиков, котрые работают с COVID-19, Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биозащиты.