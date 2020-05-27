Герус обвинил ДТЭК в дестабилизации рынка электроэнергии

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус обвинил энергохолдинг ДТЭК в манипуляциях на "рынке на сутки вперед" (РСВ), которые дестабилизировали рынок электроэнергии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Герус отметил, что по версии энергохолдинга ДТЭК, цена на электроэнергию снизилась из-за того, что трейдеры продавали завышенные объемы электроэнергии, то есть причиной снижения цены был рост предложения.

"Если какой трейдер продал несуществующие объемы электроэнергии, то по правилам рынка он должен выкупить эту электроэнергию на балансирующем рынке. На балансирующем рынке такая электроэнергия стоит на 7% дороже, а в некоторые периоды и на 35% дороже. Итак, каждая такая операция будет приносить убыток 7% -35%, то есть является бессмысленной. Во-вторых, если бы трейдеры последние 4 дня торговали завышенными несуществующими объемами электроэнергии, то на рынке должно резко увеличиться предложение", - написал Герус.

При этом он добавил, что согласно данным государственного предприятия "Оператор рынка" в последние дни объем предложения не увеличивался, а наоборот немного сократился, из чего следует, что снижение цены на электроэнергию не связано с изменением предложения на рынке.

В свою очередь Герус подчеркнул, что согласно данным "Оператора рынка" в последние дни на рынке "на сутки вперед" спрос на электроэнергию снизился на 20 тыс. МВт-ч, что составляет более 25% рынка.

"То есть либо с рынка одновременно ушло много покупателей, которые все сговорились между собой (что довольно сложно), либо с рынка ушел один крупный покупатель, который покупает электроэнергию для своих облэнерго, для своих шахт, для своих металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов", - отметил Герус.

При этом он добавил, что в последние дни потребление электроэнергии в Украине наоборот выросло в связи с запуском электротранспорта и похолоданием и потребитель не мог перестать покупать электроэнергию.

"Где же он (потребитель) ее тогда брал? А брал он ее у генерирующих предприятий (электростанций), с которым заключил двусторонний договор на эти несколько дней, пока обваливал цену на РСВ. Для этого нужно, чтобы были крупные электростанции, которые смогут по двусторонним договорам продать те 20 тыс. МВт-ч в сутки, которые исчезли на РСВ", - подчеркнул Герус.

Также он отметил, что за 5 дней мая государственные энергогенерирующие компании "Центрэнерго", "Укргидроэнерго" и национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" не проводили торги по двухсторонним договорам и только энергохолдинг ДТЭК мог покрыть такой объем электроэнергии.

"Таким образом, очевидно, что спецоперация по дестабилизации рынка проводилась в рамках одной вертикально-интегрированной компании, на что я вчера обратил внимание в обращении к АМКУ и СБУ. Такие действия - это, конечно, какое-то новое дно, но видим, что низкая планка социальной ответственности некоторых участников рынка и богатый опыт прошлых "подвигов", за которые ничего не было, позволяет и такое", - подчеркнул Герус.

При этом он добавил, что такие действия, скорее всего, привели к убыткам компании, которая осуществляла данные манипуляции.

Как сообщали Українські Новини, Герус просит СБУ и АМКУ провести расследование относительно манипуляций на рынке электроэнергии.

Также НКРЭКУ планирует разделить тарифы на транспортировку и поставку электроэнергии.