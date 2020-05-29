В академії наук дали позитивний прогноз щодо ситуації з коронавірусом в Україні

Український вчений вважає, що в Україні в найближчі пару тижнів очікується спад епідемії, пік захворюваності COVID-19 пройшов в той час, як у світі від коронавіруса померли 360 тис. осіб. Однак пом'якшення карантинних обмежень можуть викликати нові сплески коронавірусу.

Про це повідомив на прес-конференції заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ Ігор Бровченко, пише "Сьогодні".

Зазначимо, що тільки за останню добу в Україні були сотні нових хворих і одужали. При цьому він наголошує, що останнім часом в Україні фіксується "певна тенденція до зменшення співвідношення нових випадків захворювання і одужання" і закликає продовжувати дотримуватися карантинні обмеження.

"У цілому статистичні дані відображають оптимістичний сценарій розвитку епідемії. Прогноз на наступні тижні передбачає повільне згасання епідемії, хоча існують ризики другої хвилі COVID-19 при форсованому збільшенні соціальної активності населення. Ми сподіваємося, що ми зможемо перемогти цю хворобу. Позитивні прогнози стосуються того випадку, коли пом'якшення карантинних обмежень не дуже позначиться на загальній ситуації", – сказав Бровченко.

Також вчений говорить, що Україна пройшла фазу т. з. "плато" епідемії, яка тривала близько двох перших тижнів травня, і вже близько 10 днів є стійке зниження захворюваності.

"Можна сказати, що ми уникли піку, якщо розуміти його як дуже різке стрімке зростання. Але ми не уникли його, якщо говорити про пік як про максимум. У нас була фаза "плато", вона тривала близько двох тижнів, ми фазу "плато" подолали. З точки зору математики фаза "плато" і є пік, коли максимальна кількість захворілих. Пік був, і ми його подолали. Наші прогнози виходять з того, що така тенденція буде зберігатися. Ми розуміємо, що карантинні заходи послаблюються, і ця тенденція може зберегтися", – сказав заступник директора інституту.

Бровченко навів приклад Польщі, де після суттєвих пом'якшень карантину протягом двох тижнів почалося невелике зростання захворюваності. Однак в Україні він прогнозує найближчим часом перевищення кількості видужали над новими хворими.

"Ми прогнозуємо, що якщо карантинні обмеження несуттєво вплинуть на характер поширення, то ця тенденція збережеться на наступний період", – резюмував експерт.

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