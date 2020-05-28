Колекцію картин Порошенка заарештували за рішенням суду

У четвер, 28 травня, в Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" прийшли представники Державного бюро розслідувань, щоб заарештувати картини з колекції екс-президента Петра Порошенка, виставка якої відкрилася 26 травня, після того, як співробітники ДБР провели її огляд і фіксацію колекції напередодні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба музею.

"Співробітники ДБР з'явилися близько 13:30. Один з них показав своє посвідчення директору музею Петру Івановичу Гончару і представився слідчим. Він надав рішення Печерського районного суду про арешт майна, власне приватної колекції картин родини Порошенка. І попросив написати від руки розписку про отримання цієї постанови і про кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцією", - сказано в повідомленні.

ДБР в музеї Гончара. Фото: Музей Гончара

У музеї також заявили, що які саме дії класифікуються як незаконні, слідчий не дав відповіді, а замість цього всі питання необхідно письмово відправляти в ДБР.

"Копію цієї розписки слідчий не надав. Також не дав сфотографувати її Петру Івановичу і працівникам. На багаторазові питання, чому директор не може мати копію цієї розписки, він не дав чіткої відповіді", - зазначили в музеї.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники ДБР прийшли в музей Гончара для того, щоб через Марину Порошенко передати повістку про виклик на допит її чоловіка, так як він не з'явився на допит 26 травня.

Раніше Порошенка викликали на допит на 26 травня як свідка у справі, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Раніше інтернет-видання "Страна.uа" опублікувало перелік картин з особистої колекції колишнього Президента України Петра Порошенка. Як виявилося, більшу частину колекції політика, який прославився забороною російських фільмів і книг, а також публічно декларує патріотизм і антиросійськість, складають полотна російських художників з "типово російськими" сюжетами.