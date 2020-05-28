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28 травня 2020, четвер, 20:39 8
Суспільство 2020-05-28T21:34:50+03:00
Українські Новини
У київській лікарні швидкої допомоги — спалах коронавірусу серед медиків

У київській лікарні швидкої допомоги — спалах коронавірусу серед медиків

Кира Молчанова
Київ, Швидка допомога, коронавірус в Києві, Коронавірус у медиків
Лікарня швидкої допомоги в Києві. Фото: facebook.com/pg/BSMPKiev/
Лікарня швидкої допомоги в Києві. Фото: facebook.com/pg/BSMPKiev/

Поки в Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася вдвічі, у Київській міській лікарні швидкої допомоги стався спалах коронавірусу — госпіталізовані чотири людини, в тому числі лікар-кардіолог і санітарка.

Про це зазначається на сайті лікарні.

Ще 16 співробітників, які працюють у відділеннях травматології, політравми та кардіології, знаходяться в самоізоляції. У лікарні говорять, що коронаовирус у деяких підтверджений, але клінічні симптоми не виявляються.

"Відділення кардіології, де стався спалах хвороби, зараз закрито, в ньому провели санітарну дезінфекцію", - йдеться в повідомленні.

У лікарні пояснили, що якщо у хворого виявляють коронавірус, то його спочатку лікують за діагнозом в спеціальній ізольованій зоні, з яким він надійшов, а потім спрямовують у профільний інфекційний медичний заклад.

За інформацією видання "Лівий берег", яке посилається на анонімне джерело, медиків з COVID-19 набагато більше.

"Тести підтвердили коронавірус у 21 медпрацівника. Причому тести ПЛР я, як і інші колеги, робив самостійно, тому що в лікарні домогтися проведення тесту неможливо", – розповів співрозмовник видання.

Пацієнти, за його словами, теж хворіють, а багато засобів захисту медики купують собі самостійно.

Джерело припускає, що пацієнти заражаються в самій лікарні

"Взагалі у нас не повинні лежати хворі з коронавірусом. Але буває так, що людина надійшла з чимось іншим, а коронавірус виявився потім або вона вже в лікарні захворіла на пневмонію. Швидше за все, ми маємо справу з внутрішньолікарняною інфекцією. Інфекціоністи приходять до хворих, але ПЛР-тести не призначають, тільки експрес, а вони негативні. Співробітники просили не раз зробити ПЛР, але нам відповідали, що немає показників. Простіше поїхати кудись і зробити за гроші", – розповіло джерело.

Однак у виданні розповіли, що керівництво лікарні спростувало інформацію про зараження 21 медпрацівника.

"Немає 20 хворих медпрацівників. Є ті, хто знаходиться на самоізоляції. Це точно менше 10 людей. Один кардіолог лежить в Олександрівській лікарні. ПЛР-тести роблять тим, кому це потрібно, проблем з тестуванням немає", – сказав головлікар Олександр Ткаченко.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада встановила страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією, у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня у разі смерті від коронавірусної інфекції.

Кабінет Міністрів вніс коронавірусну інфекцію COVID-19 в перелік професійних захворювань.

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