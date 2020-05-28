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  • Німеччина відмовила Онищенку в притулку і просить покинути країну
28 травня 2020, четвер, 17:55 24
Політика 2020-05-28T19:15:02+03:00
Українські Новини
Німеччина відмовила Онищенку в притулку і просить покинути країну

Німеччина відмовила Онищенку в притулку і просить покинути країну

Надежда Комендантова
Олександр Онищенко, Німеччина, Притулок, Політичний притулок
Олександр Онищенко Фото: apostrophe.com.ua
Олександр Онищенко Фото: apostrophe.com.ua

Після того, як німецький суд відмовив екстрадувати Онищенка в Україну, Німеччина відмовила колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенку в наданні політичного притулку.

Про це йдеться в матеріалі видання Deutsche Welle, передають Українські Новини.

"Онищенко відмовили у наданні притулку в ФРН... Після рішення Вищого земельного суду Ольденбурга не видавати Олександра Онищенка Україні 27 травня екс-депутат негайно був звільнений зі слідчого ізолятора, де провів без кількох днів півроку. Зараз обвинувачений на батьківщині в багатомільйонних газових угодах Онищенко знаходиться на своєму ранчо в землі Нижня Саксонія..." - повідомив виданню адвокат Онищенко Домінік Клаук.

Зазначено, що звільнення з ізолятора не означає, що він залишиться в Німеччині.

"Як повідомили DW у прес-службі суду в Ольденбурзі, на початку травня Федеральне відомство міграції і біженців відмовило українському екс-депутату в наданні політичного притулку в Німеччині і закликав його негайно покинути територію країни", - додано в матеріалі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Іспанія відмовилася надати колишньому депутату Верховної Ради Олександру Онищенку політичний притулок.

Після цього, у листопаді 2019 року правоохоронні органи Німеччини затримали Онищенка.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

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