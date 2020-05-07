подписаться на рассылку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новости
  • Политика
  • Врио Минобразования Мандзий заработала в апреле 49 тыс. гривен, а получила - 39 000 гривен
07 мая 2020, четверг, 13:24 505
Политика 2020-05-07T14:00:02+03:00
Українські Новини
Врио Минобразования Мандзий заработала в апреле 49 тыс. гривен, а получила - 39 000 гривен

Врио Минобразования Мандзий заработала в апреле 49 тыс. гривен, а получила - 39 000 гривен

Ольга Фандорина
Минобразования, зарплаты в Минобразования, зарплаты чиновников, Любомира Мандзий
Любомира Мандзий. Фото: facebook.com lmandziy
Любомира Мандзий. Фото: facebook.com lmandziy

Заработная плата временно исполняющей обязанности обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий за апрель составила 49 тыс. гривен, ее заместителей - от 47 тыс. до 52 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Мандзий в апреле, составила 49 027 гривен, из них должностной оклад - 45 994 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 899 гривен, отпускные - 1 797 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 39 467 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Юрия Полюховича составила 47 230 гривен, заместителей министра Егора Стадного - 47 230 гривны, Петра Коржевского - 47 230 гривен, Максима Ярмистого - 52 364 гривны, Светланы Даниленко - 47 230 гривен и госсекретаря Павла Полянского - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки заместителя министра Любомиру Мандзий вместо Юрия Полюховича.

Также 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров при этом, назначая новый Кабмин Шмыгаля Рада не назначила никого на должность министра образования и науки.

Больше новостей о: Минобразования зарплаты в Минобразования зарплаты чиновников Любомира Мандзий

Для учеников 6-10 классов разработали уроки про ко...
Дополнительные выплаты молодым учителям приостанов...
Секретарю СНБО вдвое урезали зарплату...
Учебный год в Украине будет завершен дистанционно,...
В Киеве почти втрое уменьшилось количество новых случаев коронавируса
В Киеве открылись 10 продуктовых рынков: список
Новости
Глава Института нацпамяти Дробович раскритиковал "культ победы" и сравнил Россию с Третьим рейхом 14:15 Видео
Из-за карантина IKEA перенесла открытие первого магазина в Украине, но готовится запустить его онлайн 14:12
Грузия открывает границы для туристов с 1 июля 14:02
Мокрый снег, дожди и порывы ветра до 20 м/с: украинцев предупредили об ухудшении погоды 14:01
Со Свято-Покровского Голосеевского монастыря сняли карантин 13:49
больше новостей
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика 21:51
Доллар готовится к скачку: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 06:30
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
"Слуги народа" просят КС растолковать, что такое "достойные условия жизни" человека 22:49
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
больше новостей
Со Свято-Покровского Голосеевского монастыря сняли карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok