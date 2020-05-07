Врио Минобразования Мандзий заработала в апреле 49 тыс. гривен, а получила - 39 000 гривен

Заработная плата временно исполняющей обязанности обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий за апрель составила 49 тыс. гривен, ее заместителей - от 47 тыс. до 52 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Мандзий в апреле, составила 49 027 гривен, из них должностной оклад - 45 994 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 899 гривен, отпускные - 1 797 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 39 467 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Юрия Полюховича составила 47 230 гривен, заместителей министра Егора Стадного - 47 230 гривны, Петра Коржевского - 47 230 гривен, Максима Ярмистого - 52 364 гривны, Светланы Даниленко - 47 230 гривен и госсекретаря Павла Полянского - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки заместителя министра Любомиру Мандзий вместо Юрия Полюховича.

Также 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров при этом, назначая новый Кабмин Шмыгаля Рада не назначила никого на должность министра образования и науки.