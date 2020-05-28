До списку областей, які не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, включили Дніпропетровську

За станом на ранок 28 травня 7 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину; в список невідповідних знову потрапила Дніпропетровська область, Луганська область визнана такою, що відповідає критеріям для пом'якшення карантину.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Волинська (14,84 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Закарпатська (12,76), Львівська (13,46), Рівненська (26,11) і Чернівецька (39,83) області.

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) не відповідають Донецька (8,41) і Дніпропетровська (11,84) області.

При цьому заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом, станом на ранок 28 травня ні в одній області не перевищує 50%.

Найбільший цей показник у Чернівецькій (47,87%), Волинській (41,34%) та Івано-Франківській (37,57%) областях.

У Києві заповнюваність 36,39%, инцидентность - 10,72, кількість тестувань на 100 тис. населення - 58,97.

Показники готовності областей до пом'якшення карантину. Інфографіка: Міністерство здравооранения України

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Кличко розповів, при яких умовах у столиці повернуть карантин.

Раніше повідомлялося про те, коли почнеться наступний етап послаблень.