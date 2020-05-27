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27 мая 2020, среда, 11:47 55
Общество 2020-05-27T12:30:02+03:00
Українські Новини
Семь областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина, - Минздрав

Семь областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина, - Минздрав

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине, Смягчение карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

7 областей не соответствуют критериям перехода на 2-й этап смягчения карантина, до конца которого осталось 26 дней, по состоянию на утро 27 мая.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

В частности, показателю инцидентности не соответствуют Волынская (13,38 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Закарпатская (14,52), Львовская (12,23), Ривненская (25,77) и Черновицкая (38,61) области.

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Донецкая (8,54) и Луганская (9,31) области.

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, в Черновицкой области превышает 50% и по состоянию на утро 27 мая составляет 54,62%.

Самый большой этот показатель также в Волынской (40,16%) и Ивано-Франковской (38,24%) областях.

В Киеве заполняемость составляет 36,65%, инцидентность - 11,09, количество тестирований на 100 тыс. населения - 47,53.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов рассказал, кто платит за лечение коронавирусных больных в стационарах.

Тем временем в понедельник количество госпитализированных с коронавирусом упало на 18% по сравнению с предыдущим днем.

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