Семь областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина, - Минздрав

7 областей не соответствуют критериям перехода на 2-й этап смягчения карантина, до конца которого осталось 26 дней, по состоянию на утро 27 мая. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. В частности, показателю инцидентности не соответствуют Волынская (13,38 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Закарпатская (14,52), Львовская (12,23), Ривненская (25,77) и Черновицкая (38,61) области. Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Донецкая (8,54) и Луганская (9,31) области. При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, в Черновицкой области превышает 50% и по состоянию на утро 27 мая составляет 54,62%. Самый большой этот показатель также в Волынской (40,16%) и Ивано-Франковской (38,24%) областях. В Киеве заполняемость составляет 36,65%, инцидентность - 11,09, количество тестирований на 100 тыс. населения - 47,53. Как сообщали Українськi Новини, Степанов рассказал, кто платит за лечение коронавирусных больных в стационарах. Тем временем в понедельник количество госпитализированных с коронавирусом упало на 18% по сравнению с предыдущим днем.