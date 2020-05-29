Кулеба сьогодні у Будапешті. Чим важливий візит та чому зіпсувалися угорсько-українські відносини

У п'ятницю, 29 травня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Будапешт для переговорів з угорським колегою Петером Сійярто та підготовки зустрічі Президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це йдеться в анонсі на сайті МЗС України, передають Українськi Новини.

Ця зустріч стане першим невіртуальну візитом Кулеби за кордон на посаді міністра закордонних справ.

Оскільки через карантин авіасполучення обмежено, то відправиться він до Будапешту на авто.

Згідно з офіційним анонсом, окрім підготовки зустрічі лідерів, міністри обговорять розвиток інвестиційного та торговельного співробітництва, а також втілення інфраструктурних проектів.

Відносини між Україною та Угорщиною напружені вже більше 2,5 років.

Стрімке погіршення відбулося у вересні 2017 року, коли Верховна Рада прийняла закон "Про освіту", який Сійярто назвав ножем у спину Угорщини.

На його думку, норми закону порушують права 150-тисячної угорської меншини України, оскільки позбавляють їх права навчатися рідною мовою в школах і університетах, залишаючи цю можливість тільки в дитсадках і початкових школах.

Угорщина вважає, що закон суперечить європейським цінностям, у той час як Україна прагне розвивати більш тісні відносини з Європейським Союзом.

Відповідно, угорська влада вирішила блокувати будь-які євроінтеграційні ініціативи України, в тому числі намагалися ініціювати перегляд угоди про асоціацію України з ЄС.

Україна мотивувала ухвалення закону необхідністю забезпечення випускників шкіл знаннями української мови на рівні, достатньому для інтеграції в суспільство та отримання вищої освіти, роботи.

Українська влада пов'язувала реакцію Угорщини з парламентськими виборами, які повинні були пройти там у 2018 році.

Водночас Україна погодилася направити закон на експертизу Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") та не робити однстороніх кроків щодо зміни навчального процесу до отримання її висновків.

Але Угорщина, через тиждень, не чекаючи висновків "Венеційської комісії", заблокувала майбутнє засідання комісії "Україна - НАТО".

Українське МЗС назвало такі дії конфронтацією та прямим втручанням у внутрішні справи держави.

У грудні 2017 "Венеційська комісія" назвала критику мовних норм закону "Про освіту" обгрунтованою з ряду причин, рекомендувала збільшити перехідний період для їх імплементації та врегулювати проблемні моменти в інших законах, у тому числі "Про загальну середню освіту".

Угорщина протрактувати ці висновки як свою перемогу, в той час як Україна наполягала на тому, що звинувачення угорської влади "Венеціанкою" підтримані не були.

У той же час Україна пообіцяла напрацювати модель, за якою будуть навчатися діти в угорських школах, у консультаціях з угорською спільнотою.

Угорщина неодноразово запевняла, що конфлікт навколо мовних норм закону "Про освіту" є єдиною причиною погіршення її відносин з Украіною.

Тим не менше, за цей час відбулося декілька інших скандальних історій.

Одна з них - знятий на приховану камеру відеоролик, у якому у вересні 2018 року в генеральному консульстві Угорщини в Берегово (Закарпатська область) українцям видавали угорські паспорти.

Угорщина назвала це законним, оскільки їхнє законодавство дозволяє подвійне громадянство, а українське - прямо не забороняє.

Україна у відповідь вислала угорського консула з Берегово, після чого Угорщина вирішила відкликати з України першого секретаря посольства.

У листопаді 2018 прем'єр Угорщини Орбан заявив, що не бачить ніяких перспектив досягнення домовленостей з нинішньою українською владою на чолі з Президентом Петром Порошенком, і тому веде переговори з можливими кандидатами в Президенти, вибори якого повинні були пройти у березні 2019.

Після обрання Президентом Зеленського, влітку 2019, Угорщина заявила про готовність припинити блокування комісій "Україна - НАТО" на найвищому рівні, якщо він зробить кроки для відновлення прав угорської меншини в Україні.

У березні 2020 Зеленський підписав закон про повну загальну середню освіту, який нібито остаточно виконує вимоги "Венеційської комісії" та передбачає 3 моделі імплементації мовних норм закону про освіту для національних меншин.

На 26 березня був погоджений візит Кулеби до Будапешту, однак через карантинні обмеження, введені країнами у відповідь на ризик поширення пандемії коронавірусу, його було скасовано.

При цьому Кулеба та Сійярто провели 26 березня переговори по відеоконференції, однак, на думку угорської сторони, такий формат обмежує можливості для обговорення складних і делікатних питань.

Після спілкування Сійярто підтвердив, що Угорщина продовжить блокувати засідання комісії "Україна - НАТО", доки не буде знайдено рішення щодо захисту прав угорської спільноти.

14 квітня міністри знову поговорили в телефонному режимі, і тоді Кулеба прогнозував, що незважаючи на пандемію коронавірусу, Зеленський та Орбан зустрінуться особисто наприкінці квітня - на початку травня в Україні.

Деталі цього візиту Кулеба та Сійярто обговорять сьогодні у Будапешті, а за підсумками їхніх переговорів запланована прес-конференція для ЗМІ.

Як повідомляли Українськi Новини, більшість трудових мігрантів в Угорщині - українці.