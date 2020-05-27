Кулеба едет в Венгрию договариваться о примирении

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит 29 мая Венгрию для встречи с министром иностранных дел Петером Сийярто и подготовки встречи Президента Владимира Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"В пятницу, 29 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Встреча с венгерским коллегой станет первым невиртуальным зарубежным визитом главы МИД Украины в должности", - сказано в нем.

Поскольку из-за карантинных ограничений в условиях пандемии коронавируса авиасообщение ограничено, Кулеба отправится в Будапешт на автомобиле.

В ходе визита стороны обсудят развитие инвестиционного и торгового сотрудничества, воплощение инфраструктурных проектов.

"Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто также уделят внимание решению ряда проблемных вопросов украинско-венгерских отношений, подготовке к встрече лидеров Украины и Венгрии, Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана",- сказано в сообщении.

По результатам переговоров глав МИД в Будапеште запланирована их совместная пресс-конференция.

Ранее Кулеба из-за пандемии коронавируса отменил все заграничные визиты, в том числе запланированный на 26 марта визит в Будапешт для встречи с Сийярто.

При этом министры провели 26 марта переговоры в формате видеоконференции, что по мнению Сийярто предоставило ограниченные возможности для обсуждения сложных и деликатных вопросов.

В ходе обсуждения Сийярто подтвердил, что Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии "Украина - НАТО", пока не будет найдено решение по доступу венгерской общины в Украине к образованию на родном языке.

14 апреля министры вновь побеседовали в телефонном режиме.

Тогда Кулеба прогнозировал, что несмотря на пандемию коронавируса, Зеленский и Орбан встретятся лично в конце апреля-начале мая.

Как сообщали Українськi Новини, в Румынии начали создание автономного венгерского региона.