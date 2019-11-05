В Угорщині заявили, що більшість трудових мігрантів в країні - українці

Угорщина прийняла згідно з останньою статистикою 43 881 заробітчан і більшість з них - українці. Про це повідомляє угорське видання Világgazdaság.

Згідно з офіційною статистикою, серед робітників з країн, які не входять в ЄС, Угорщини серби зайняли друге місце за кількістю дозволів (6199), за ними йдуть китайці з 2965. На ринку праці Угорщині – 2778 в'єтнамців і 1806 індійців.

Кількість робітників по національній приналежності помітно не змінилася за останні кілька років, хоча загальна цифра збільшилася порівняно з 2017 роком. Так, два роки тому з трьох топ-країн було зареєстровано 11 644 працівників; цей показник виріс до 31 499 в минулому році.

Громадяни України, зокрема, становили переважну більшість іноземців, які отримали посвідку на проживання в Угорщині з метою працевлаштування. Їх число перевалило за 26 тисяч станом на вересень.

Раніше повідомлялося, що українці стали пересилати додому менше грошей в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, раніше трудові мігранти перевели в Україну рекордну суму.