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28 травня 2020, четвер, 15:42 7
Суспільство 2020-05-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
Відповідального за пожежну безпеку в одеському коледжі, де загинули 16 осіб, відпустили на поруки

Відповідального за пожежну безпеку в одеському коледжі, де загинули 16 осіб, відпустили на поруки

Кира Молчанова
Одесса, одеська область, Одеський коледж, пожежа у коледжі
Пожежа. Одеса. Фото: Думська
Пожежа. Одеса. Фото: Думська

Апеляційний суд Одеської області змінив раніше відповідальному за пожежну безпеку в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Андрію Хаецкому запобіжний захід з арешту на поруки депутата Верховної Ради Сергія Колебошина (фракція "Слуга народу") і Анатолія Урбанського (група "За майбутнє").

Дане рішення суд ухвалив у четвер, передають Українські Новини.

При цьому суд поклав на Хаєцького ряд обов'язків.

Він зобов'язаний повідомляти правоохоронцям про зміну свого місця проживання та роботи, не виїжджати з Одеси без дозволу, прибувати до правоохоронців на кожну вимогу, здати закордонний паспорт і не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 2019 року 16 осіб загинули і 31 постраждав через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Після цього Державна служба України з надзвичайних ситуацій почала перевірку протипожежного захисту установ з масовим перебуванням людей.

Заводський районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт раніше звільненого голову Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктора Федорчака.

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