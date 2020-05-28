У Сінгапурі чоловіка посадили на 4 місяці у в'язницю за пост про коронавірус на Facebook

В Сінгапурі влада прийняла одні з найбільш радикальних заходів за "карантинні порушення". Раніше, громадянину Сінгапуру анулювали паспорт за порушення правил самоізоляції. Днями, за пост про COVID-19 на Facebook, таксиста заарештували на 4 місяці незважаючи на те, що він видалив його через 15 хвилин після його публікації. Про це передає Reuters.

У своєму пості сінгапурець стверджував, що продуктові магазини можуть закрити за нових карантинних обмежень, тому закликав інших запасатися продуктами.

Наголошується, що чоловік опублікував пост у приватній групі в соцмережі, де близько 7,5 тисяч учасників, і через 15 хвилин його видалив. Але, незважаючи на це, державний обвинувач вимагав притягнути чоловіка до відповідальності.

Сінгапур ввів санкції за порушення правил карантину та поширення дезінформації. За останнє карають штрафами в розмірі до $7 тис. або арештом на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, в Індії поліція розпорошує сльозогінний газ у відповідь бунтівника проти "жорстокого карантину".

Тим часом у Чечні поліцейські за недотримання карантину б'ють жителів трубами.