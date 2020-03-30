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30 марта 2020, понедельник, 18:47 59
Мир 2020-03-30T18:48:57+03:00
Українські Новини
Сингапур аннулировал паспорт одного из своих граждан за нарушение правил самоизоляции

Сингапур аннулировал паспорт одного из своих граждан за нарушение правил самоизоляции

Елизавета Кесельман
Мир, Карантин, Сингапур, Коронавирус, Нарушение карантина
Сингапур. Фото: pixabay
Сингапур. Фото: pixabay

Для поддержания порядка во время карантина, каждая страна предприняла разные меры. Так, в Индии непослушных граждан разгоняли с помощью слезоточивого газа, а в Чечне – полиция за отсутствие масок бьет трубами жителей. Тем временем, в Сингапуре власти аннулировали паспорт одного из своих граждан за преднамеренное нарушение правил самоизоляции. Об этом передает Bloomberg.

Для жителей Сингапура власти ввели штраф в $10 тыс. или тюремное заключение до 6 месяцев. В случае масштабных нарушений вводятся оба наказания.

Однако одному из граждан было принято решение аннулировать паспорт. Отмечается, что мужчина вернулся в Сингапур 19 марта, после чего получил сообщение об обязательной самоизоляции на 2 недели.

Несмотря на постановление властей, в тот же день мужчина поехал в Индонезию.

В Управлении по вопросам иммиграции заявили, что мужчина вел себя безответственно, нарушив самоизоляцию

"Учитывая умышленное нарушение, Управление по вопросам миграции отменило его паспорт и направило дело на рассмотрение Министерства здравоохранения", — отметили в Управлении.

Аннуляция паспорта означает, что человек не имеет прававыехать за границу, но остается гражданином Сингапура.

Как сообщали Українські Новини, в США мужчина заявил, что не боится коронавируса и облизал товары в магазине. Его обвинили в терроризме.

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