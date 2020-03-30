Сингапур аннулировал паспорт одного из своих граждан за нарушение правил самоизоляции

Для поддержания порядка во время карантина, каждая страна предприняла разные меры. Так, в Индии непослушных граждан разгоняли с помощью слезоточивого газа, а в Чечне – полиция за отсутствие масок бьет трубами жителей. Тем временем, в Сингапуре власти аннулировали паспорт одного из своих граждан за преднамеренное нарушение правил самоизоляции. Об этом передает Bloomberg.

Для жителей Сингапура власти ввели штраф в $10 тыс. или тюремное заключение до 6 месяцев. В случае масштабных нарушений вводятся оба наказания.

Однако одному из граждан было принято решение аннулировать паспорт. Отмечается, что мужчина вернулся в Сингапур 19 марта, после чего получил сообщение об обязательной самоизоляции на 2 недели.

Несмотря на постановление властей, в тот же день мужчина поехал в Индонезию.

В Управлении по вопросам иммиграции заявили, что мужчина вел себя безответственно, нарушив самоизоляцию

"Учитывая умышленное нарушение, Управление по вопросам миграции отменило его паспорт и направило дело на рассмотрение Министерства здравоохранения", — отметили в Управлении.

Аннуляция паспорта означает, что человек не имеет прававыехать за границу, но остается гражданином Сингапура.

Как сообщали Українські Новини, в США мужчина заявил, что не боится коронавируса и облизал товары в магазине. Его обвинили в терроризме.