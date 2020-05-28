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28 травня 2020, четвер, 14:56 11
Силові структури 2020-05-28T15:15:01+03:00
Українські Новини
Заступника мера Борисполя спіймали на хабарі: до нього на допомогу приїхав "розбійник" Годунок і допоміг йому

Заступника мера Борисполя спіймали на хабарі: до нього на допомогу приїхав "розбійник" Годунок і допоміг йому втекти

Ольга Фандорина
Затримання на хабарі, Бориспіль, затримання, Заступник мера, Ярослав Годунок

Правоохоронці затримали заступника голови Бориспільської міської ради за підозрою в отриманні хабара у вигляді 3 квартир. На затримання прибув секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Зеленський у липні минулого року вигнав з засідання міськради і назвав "розбійником" а потім ще й збирався дзвонити Баканову через нього, разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області затриманий заступник міського голови Борисполя і його спільник за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними слідства, чиновник вимагав від забудовника неправомірну вигоду у вигляді 3 квартир за нестворення перешкод при введенні в експлуатацію побудованого будинку. З метою приховування своїх злочинних дій він залучив посередника", - сказано в ньому.

 

Затримання заступник мера Борисполя. Фото: npu.gov.uaЗатримання заступник мера Борисполя. Фото: npu.gov.ua

Заступника міського голови та посередника затримали правоохоронці після отримання частини неправомірної вигоди - документів, що підтверджують майнові права на одну з квартир.

Крім того, під час оформлення затримання посередника прибув секретар Бориспільської міськради разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції.

В результаті чого затриманий втік з місця події, однак згодом був затриманий правоохоронцями.

Затримання заступник мера Борисполя. Фото: npu.gov.uaЗатримання заступник мера Борисполя. Фото: npu.gov.ua

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування, вирішується питання про повідомлення про підозру секретаря Бориспільської міської ради та іншим особам за фактом опору працівникові правоохоронного органу (ст. 342 КК).

На даний момент заступнику міського голови та посереднику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський під час відвідування Бориспільської районної лікарні 19 лютого знову зустрівся з секретарем місцевої міської ради Ярославом Годунком.

6 вересня Годунку було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Встановлено, що 29 серпня Годунок в будівлі міськради схопив за шию чоловіка (ім'я не вказується) і став його бити. Після цього чоловік упав, а Годунок сів на нього і продовжив бити. Потім Годунок залишив місце події. При цьому Годунок заперечує побиття активіста.

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