США будуть поставляти в Україну 5,5 млрд куб. м зрідженого газу в рік

Кабінет Міністрів уклав меморандум з компанією Louisiana Natural Gas Exports (США) про постачання з США в Україну 5,5 млрд куб. м зрідженого газу в рік.

Про це написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Згідно з проектом меморандуму, сторони також домовилися про забезпечення укладення необхідних договорів з польською стороною, що забезпечить комерційно обґрунтований доступ до регазифікації, достатньої для підтримки проекту.

"Проект меморандуму потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), Міністерством закордонних справ і Міністерством юстиції, тому прошу доручити цим органам виконавчої влади в одноденний термін доопрацювати проект меморандуму", - сказала в ході засідання тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль дол відповідне доручення перерахованим відомствам.

Компанія Louisiana Natural Gas Exports була зареєстрована 18 червня 2018 року в США (штат Луїзіана).

Її керівником є Мардсен Міллер.

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