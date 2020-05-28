США будуть поставляти в Україну 5,5 млрд куб. м зрідженого газу в рік

Кабінет Міністрів уклав меморандум з компанією Louisiana Natural Gas Exports (США) про постачання з США в Україну 5,5 млрд куб. м зрідженого газу в рік. Про це написав депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. Згідно з проектом меморандуму, сторони також домовилися про забезпечення укладення необхідних договорів з польською стороною, що забезпечить комерційно обґрунтований доступ до регазифікації, достатньої для підтримки проекту. "Проект меморандуму потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), Міністерством закордонних справ і Міністерством юстиції, тому прошу доручити цим органам виконавчої влади в одноденний термін доопрацювати проект меморандуму", - сказала в ході засідання тимчасово виконуюча обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец. У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль дол відповідне доручення перерахованим відомствам. Компанія Louisiana Natural Gas Exports була зареєстрована 18 червня 2018 року в США (штат Луїзіана). Її керівником є Мардсен Міллер. Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі знизилися на 8%. "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень. Після чого "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень.