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26 мая 2020, вторник, 15:54 28
Экономика 2020-05-26T16:15:01+03:00
Українські Новини
Цена на газ в Европе снизились на 8%

Цена на газ в Европе снизились на 8%

Григорий Яковенко
Газ, Цена на газ, мировые цены на газ, цены на газ в Европе
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной

18-25 мая спотовая цена газа на нидерландском газовом хабе TTF снизилась на 7,7%, или на 3,83 евро/тыс. куб. м до 45,95 евро/тыс. куб. м

Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже Powernext/EEX, передают Українські Новини.

Согласно им, 18 мая спотовая цена на газ начала снижение и с 49,78 евро/ тыс. куб. м снизилась до 26,15 евро/тыс. куб. м 22 мая.
Однако 23 мая цены на газ показали рост и 25 мая увеличились до 45,95 евро/тыс. куб. м.

В свою очередь в гривненвом эквиваленте с 18 по 25 мая спотовая цена на газ снизилась на 6,41%, или на 91,8 гривен/тыс. куб. м до 1 340,25 гривен тыс./куб м. (согласно курсу НБУ по состоянию на 25 мая).

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май.

После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.

 

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