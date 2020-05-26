Цена на газ в Европе снизились на 8%

Цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной

18-25 мая спотовая цена газа на нидерландском газовом хабе TTF снизилась на 7,7%, или на 3,83 евро/тыс. куб. м до 45,95 евро/тыс. куб. м

Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже Powernext/EEX, передают Українські Новини.

Согласно им, 18 мая спотовая цена на газ начала снижение и с 49,78 евро/ тыс. куб. м снизилась до 26,15 евро/тыс. куб. м 22 мая.

Однако 23 мая цены на газ показали рост и 25 мая увеличились до 45,95 евро/тыс. куб. м.

В свою очередь в гривненвом эквиваленте с 18 по 25 мая спотовая цена на газ снизилась на 6,41%, или на 91,8 гривен/тыс. куб. м до 1 340,25 гривен тыс./куб м. (согласно курсу НБУ по состоянию на 25 мая).

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май.

После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.