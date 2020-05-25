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25 мая 2020, понедельник, 09:29 665
Экономика 2020-05-25T10:00:17+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь

"Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь

Анна Рудык
Промпотребители, цены на газ, Снижение цен на газ, Нефтегаз
Нефтегаз
Нефтегаз

После того, как "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на июнь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 19,1-20,7% до 3 255,6-3 818,4 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 3 255,6 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 3 818,4 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 3 818,4 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 21,4% на май.

Также на время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах.

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