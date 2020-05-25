"Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь

После того, как "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май, Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на июнь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 19,1-20,7% до 3 255,6-3 818,4 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

Об этом говорится в прейскуранте "Нефтегаза", передают Українськi Новини.

Цена на газ "Нефтегаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты установлена на уровне 3 255,6 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 3 818,4 гривен/тыс. куб. м.

При этом для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 3 818,4 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на 21,4% на май.

Также на время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах.