У Мінінфраструктури розповіли, чому поїзди не пускають у всіх областях

В той час, як в Україні планують запустити 42 поїзди з 1 червня, обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення пасажирського залізничного сполучення в своїх регіонах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, рішення про те, коли і які рейси можуть бути відновлені, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в кожному регіоні, тому, щоб відкрити інші напрями, крім тих, що є зараз у продажу, необхідні письмові рішення відповідних обласних комісій.

"На сьогодні є рішення обласних комісій з відновлення сполучення в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях. Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення руху. Обласні комісії Тернопільської та Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони приймуть рішення додатково протягом 28-30 травня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" буде продавати квитки за 90 діб до дати відправлення поїзда.

Раніше повідомлялося про те, що міжобласні пасажирські перевезення відновлять на початку червня, регулярні авіарейси - не раніше 15 червня.