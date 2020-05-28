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28 травня 2020, четвер, 13:10 12
Суспільство 2020-05-28T14:30:03+03:00
Українські Новини
Останній дзвінок у Києві відсвяткують 29 травня в онлайн форматі

Останній дзвінок у Києві відсвяткують 29 травня в онлайн форматі

Ирина Николенко
Київ, КМДА, останній дзвоник, київські школи, Послаблення карантину
Останній дзвінок 2020. Фото: kordon.in.ua
Останній дзвінок 2020. Фото: kordon.in.ua

Через пандемію коронавірусу, в Україні продовжили карантин до 22 червня, у зв'язку з цим у цьому році "Останній дзвінок – 2020" у Києві відзначатимуть 29 травня в онлайн форматі і на телеканалі "Київ". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Онлайн святкування Останнього дзвоника розпочнеться на телеканалі "Київ" 29 травня о 12:15. "Щоб підтримати випускників та вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника - 2020" організували онлайн на телеканалі "Київ", – сказано в повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з карантином, викликаним пандемією COVID-19.

Крім того, на телеканалі "Київ" упродовж 29 травня будуть транслювати спеціальні програми, присвячені святу "Останнього дзвоника - 2020".

Як повідомляли Українські Новини, Київ 31 травня відсвяткує День міста в онлайн форматі. Традиційний пробіг під каштанами відбудеться онлайн.

На День Києва в кількох районах міста відбудуться онлайн заходи для дорослих і дітей.

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