Останній дзвінок у Києві відсвяткують 29 травня в онлайн форматі

Через пандемію коронавірусу, в Україні продовжили карантин до 22 червня, у зв'язку з цим у цьому році "Останній дзвінок – 2020" у Києві відзначатимуть 29 травня в онлайн форматі і на телеканалі "Київ". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Онлайн святкування Останнього дзвоника розпочнеться на телеканалі "Київ" 29 травня о 12:15. "Щоб підтримати випускників та вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника - 2020" організували онлайн на телеканалі "Київ", – сказано в повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято у зв'язку з карантином, викликаним пандемією COVID-19.

Крім того, на телеканалі "Київ" упродовж 29 травня будуть транслювати спеціальні програми, присвячені святу "Останнього дзвоника - 2020".

Як повідомляли Українські Новини, Київ 31 травня відсвяткує День міста в онлайн форматі. Традиційний пробіг під каштанами відбудеться онлайн.

На День Києва в кількох районах міста відбудуться онлайн заходи для дорослих і дітей.