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23 мая 2020, суббота, 08:00 210
Афиша 2020-05-23T08:15:01+03:00
Українські Новини
Пробег под каштанами онлайн. Как будут праздновать День Киева

Пробег под каштанами онлайн. Как будут праздновать День Киева

Ирина Николенко
Киев, День Киева, Мероприятия, официальные праздники
День Киева 2020 - афиша мероприятий
День Киева 2020 - афиша мероприятий

В последнее воскресенье мая этого года, 31 мая, будут праздновать День Киева. В связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса, праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате, передают Українські Новини.

Мероприятия, которые состоятся во время празднования Дня Киева, можно посетить онлайн.

"ПробегONлайн под каштанами"

Традиционный пробег под каштанами ко Дню Киеве в этом году состоится онлайн под лозунгом борьбы с COVID-19! Забег начнется 31 мая в 9:00 утра. Организаторы "Пробега под каштанами" предлагают приобщиться к социальной инициативе – #ПробігONлайн и сделать благотворительный взнос. Средства направят на помощь украинским врачам и медицинским учреждениям: Центра детской кардиологии, кардиохирургии МОЗ Украины и больницам.

Стать частью благотворительного старта можно до 31 мая 2020 включительно как индивидуальным участникам, так и командам от 10 человек. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, сделать благотворительный взнос в размере 100 гривен, загрузить информацию об участнике на страницу  #ПробігONлайн и распространить страницу или установите рамку ПробігONлайн в Facebook.

Фестиваль "Чилдрен Кинофест"

Взрослые и дети могут в режиме онлайн приобщиться к фестивалю "Чилдрен кинофест". Будут бесплатные показы фильмов, зрительское голосование, а также конкурс детских короткометражных фильмов. На бесплатные показы необходима предварительная регистрация на сайте.

Проект "На карантине с Plan B"

Онлайн проект "На карантине с Plan B" предлагает бесплатно приобщиться к лекциям, дискуссиям и воркшопам. Также организаторы обещают живые концерты и вечеринки с участием музыкантов со всей Украины. Также будут лекции от украинских и иностранных менторов, чтобы прокачать общественно важные проекты и идеи.

Как сообщали Українські Новини, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. В июне будет 10 официальных выходных в связи с двумя государственными праздниками: Троица и День Конституции.

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