Пробег под каштанами онлайн. Как будут праздновать День Киева

В последнее воскресенье мая этого года, 31 мая, будут праздновать День Киева . В связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса, праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате, передают Українські Новини.

Мероприятия, которые состоятся во время празднования Дня Киева, можно посетить онлайн.

"ПробегONлайн под каштанами"

Традиционный пробег под каштанами ко Дню Киеве в этом году состоится онлайн под лозунгом борьбы с COVID-19! Забег начнется 31 мая в 9:00 утра. Организаторы "Пробега под каштанами" предлагают приобщиться к социальной инициативе – #ПробігONлайн и сделать благотворительный взнос. Средства направят на помощь украинским врачам и медицинским учреждениям: Центра детской кардиологии, кардиохирургии МОЗ Украины и больницам.

Стать частью благотворительного старта можно до 31 мая 2020 включительно как индивидуальным участникам, так и командам от 10 человек. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, сделать благотворительный взнос в размере 100 гривен, загрузить информацию об участнике на страницу #ПробігONлайн и распространить страницу или установите рамку ПробігONлайн в Facebook.

Фестиваль "Чилдрен Кинофест"

Взрослые и дети могут в режиме онлайн приобщиться к фестивалю "Чилдрен кинофест". Будут бесплатные показы фильмов, зрительское голосование, а также конкурс детских короткометражных фильмов. На бесплатные показы необходима предварительная регистрация на сайте.

Проект "На карантине с Plan B"

Онлайн проект "На карантине с Plan B" предлагает бесплатно приобщиться к лекциям, дискуссиям и воркшопам. Также организаторы обещают живые концерты и вечеринки с участием музыкантов со всей Украины. Также будут лекции от украинских и иностранных менторов, чтобы прокачать общественно важные проекты и идеи.

Как сообщали Українські Новини, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. В июне будет 10 официальных выходных в связи с двумя государственными праздниками: Троица и День Конституции.