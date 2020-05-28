Травневі дощі підняли рівень води в Десні, що обміліла, на 30 сантиметрів

Завдяки рясним дощам з початку травня рівень води в Десні в Чернігівській області піднявся на 30 див. Про це з посиланням на начальника відділу гідрології Чернігівського обласного гідрометцентру Тетяна Поліщук повідомляє чернігівська філія Громадського телебачення.

Так, вона повідомила, що травневі дощі суттєво наповнили Десну.

"Рівень води у Десні на Чернігівщині з початку травня збільшився на 26-37 сантиметрів. Більше дощі наповнили Десну в Новгороді-Сіверському. Там рівень води в річці завдяки опадам піднявся на 37 сантиметрів", - йдеться в повідомленні.

У Чернігові в Десні води за травень збільшився на 27 см, зараз її рівень становить 171 см над нулем поста.

Цієї весни гідрологи зафіксували рекордно низький рівень води в річці за 120 років спостережень: 29 квітня, коли повинен бути пік повені, він становив 144 см над нулем поста, що на 130 см нижче, ніж минулого року.

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