У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавіруса. Дані по районах

Кількість хворих коронавірусною інфекцією в Київській області 27 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 43 осіб до 1 517, кількість померлих не змінилося і складає 30 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 28 травня 2020 року офіційно підтверджені 1 517 випадків захворювання коронавірусом, з них 121 дитина і 281 медичний працівник (дані за весь період). Нових випадків за останню добу - 43. За час пандемії померли 30 осіб", - сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 409 випадків захворювання коронавірусом (найбільша кількість у Вишневому - 183, у Софіївській Борщагівці - 42 і в Петропавлівській Борщагівці - 32), в Обухівському районі - 232 випадків (найбільша кількість в Обухові - 107 і в Українці - 38).

Також 69 випадків захворювання підтверджено у Броварському районі, 66 - в Бориспільському районі, 41 - у Васильківському, 35 - в Кагарлицькому, 27 - у Вишгородському, 22 - в Миронівському, по 17 - у Макарівському та Бородянському районах.

При цьому 74 випадки підтверджені в Ірпені, 52 - в Білій Церкві, 45 - у Борисполі, 42 - в Бучі, 40 - у Броварах, 38 - в Кагарлику, 34 - в Коцюбинському, 31 - у Фастові, 28 - у Вишгороді, 26 - у Василькові.

На стаціонарному лікуванні перебувають 218 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 1 299 осіб.

Одужали 358 осіб (у тому числі 26 дітей).

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 4 383 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 40 повідомлення.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових заражених коронавірусом різко збільшилася за добу.

Також Віктор Ляшко заявив, що нульова статистика по коронавірусу може бути вже в червні.