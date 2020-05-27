В Киевской области после увеличения снизилось количество новых случаев коронавируса. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 26 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 16 человек до 1 474, количество умерших не изменилось и составляет 30 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 27 мая 2020 года официально подтверждены 1 474 случаев заболевания коронавирусом, из них 118 детей и 257 медицинских работников (данные за весь период). Новых случаев за последние сутки - 16. За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 399 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 178, в Софиевской Борщаговке - 41 и в Петропавловской Борщаговке - 31), в Обуховском районе - 235 случаев (наибольшее количество в Обухове - 110 и в Украинке - 37).

Также 65 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 61 - в Бориспольском районе, 41 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 25 - в Вышгородском, по 17 - в Макаровском и Бородянском районах.

При этом 73 случая подтверждены в Ирпене, 49 - в Белой Церкви, 44 - в Борисполе, 41 - в Буче, 40 - в Броварах, 38 - в Кагарлыке, 34 - в Коцюбинском, 31 - в Фастове, 27 - в Вышгороде, 25 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 214 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 260 человек.

Выздоровели 322 человек (в том числе 26 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 312 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 32 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 321 до 21 905.

Также в Киеве за сутки в два раза упало количество новых случаев коронавируса.