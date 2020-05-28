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28 травня 2020, четвер, 10:46 11
Економіка 2020-05-28T14:30:05+03:00
Українські Новини
Рубль стрімко дорожчає. Курс російської нацвалюти на 28 травня

Рубль стрімко дорожчає. Курс російської нацвалюти на 28 травня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

Поки долар і євро продовжують рости в ціні, в четвер, 28 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 27 травня, знизився на 2 копійки і становить 3,24 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер підвищився на 6 копійок і становить 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 28 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,24 3,86
Максимальний 3,63 5,00
Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 травня на 0,98 коп. до 27,1182 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,19% до 26,8279 UAH/USD.

Також в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.

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