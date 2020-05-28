Рубль стрімко дорожчає. Курс російської нацвалюти на 28 травня

Поки долар і євро продовжують рости в ціні, в четвер, 28 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 27 травня, знизився на 2 копійки і становить 3,24 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер підвищився на 6 копійок і становить 3,86 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 28 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,24 3,86 Максимальний 3,63 5,00 Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 27 травня на 0,98 коп. до 27,1182 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,19% до 26,8279 UAH/USD.

Також в той час, як протягом минулого тижня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 UAH/USD фінансисти прогнозують, що і в червні курс збережеться на такому рівні.