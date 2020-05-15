Можно ли заразиться COVID-19 купаясь в море, реке, бассейне или через рыбное меню

Скоро открытие пляжного сезона и актуальным является вопрос, можно ли заразиться коронавирусом во время купания в море, реке, бассейне.

Проведенные исследования Высшим советом по научным исследованиям Испании (CSIC) выяснили, что купание в море безопасно. Соленая вода и солнечное ультрафиолетовое излучение препятствуют распространению COVID-19.

В бассейнах нас от болезни защищает хлорирование воды. Главное – поддерживать правильный уровень хлора в воде. В то же время рекомендуется принять душ до и после бассейна, а также соблюдать необходимые меры гигиены и предосторожности при посещении общественных мест.

Сауны и паровые бани тоже считаются безопасными, так как в них постоянно высокая температура (выше 60 градусов), а она губительна для COVID-19.

В реках из-за течения риск заражения минимален. Угроза заражения исходит не от воды, главным каналом заражения являются респираторные выделения людей. Поэтому необходимо на пляжах, так же как и в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и избегать большого скопления людей.

В первых числах июня, в связи с окончанием нерестового запрета, будет разрешена любительская рыбалка.

И хоть первые случаи заражения COVID-19 и были зарегистрированы на "Рыбном рынке" в городе Ухань, но рыба не является переносчиком этой болезни и, употребляя ее в пищу заразиться невозможно.

Наоборот, для укрепления иммунитета врачи рекомендуют во время карантина в обязательном порядке включить в ваше меню рыбные блюда. Ведь рыба – источник полноценного белка с огромным количеством незаменимых аминокислот. В рыбьем мясе содержатся все основные витамины, необходимые нашему организму. Ее употребление рекомендовано 2-3 раза в неделю для повышения иммунитета, профилактики воспалительных заболеваний, здоровья нервной и сердечнососудистой систем.

"Отечественная рыба вкусна и полезна, особенно это касается выловленной в море. Другое дело, что внутренние водоемы в последнее годы из-за маловодия загрязняются сверх меры. А это среда обитания рыбы. Поэтому она болеет и может быть заражена гельминтами. Речную или озерную рыбу необходимо готовить, соблюдая тщательную термообработку. А вот делать суши, роллы, тартары другие блюда из сырой рыбы смертельно опасно", – советует глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Сегодня из-за коррупции в рыбном ведомстве процветает браконьерство, которое по масштабам сравнялось с официальными выловами, и составляет 80-100 тысяч тонн в год. Ежедневно из наших водоемов браконьеры вылавливают более 400 тонн водных биоресурсов. По неофициальным данным теневой рыбный рынок оценивается в 4-5 млрд грн.

Незаконно выловленная рыба нелегально перерабатывается и реализуется в "тени". При таких обстоятельствах, ни о каком контроле качества речи быть не может. Поэтому в последние годы участились случаи заболевания смертельно опасной болезнью – ботулизм, тяжелым пищевым отравлением, вызванным употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Болезнь поражает нервную систему человека.

"Отличить инфицированные ботулизмом продукты от качественных – практически невозможно", – говорят в Ассоциации рыболовов Украины - Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, о качестве которой вам ничего неизвестно. В зоне риска – копченая, вяленая и соленая рыба".

Чаще всего зараженной ботулизмом, является продукция, которую продают с рук. Но, инфицированными могут быть и продукты в крупных магазинах, супермаркетах или на рынках.

"К сожалению, мы сегодня не можем говорить об эффективном контроле над изготовлением и реализацией пищевой продукции. К тому же до сих пор у нас в стране не вели Сертификат Происхождения рыбной продукции, документ, отвечающий за легальность товара. Поэтому потребитель не может сегодня получить достоверной информации о продукции", – говорит доктор экономических наук Виталий Скоцик.

Помните, рыбный продукт очень полезен, но при условии, если он свежий, некачественный может быть смертельно опасен.

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