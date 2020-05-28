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28 травня 2020, четвер, 10:40 8
Медицина 2020-05-28T11:30:03+03:00
Українські Новини
У середу кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла в 1,5 рази в порівнянні з попереднім днем

У середу кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла в 1,5 рази в порівнянні з попереднім днем

Елена Новикова
Госпіталізація, Коронавірус, коронавірус в Україні, Зараження коронавірусом, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

27 травня був госпіталізований 141 хворий коронавірусною інфекцією, кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 477 до 22 382.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Була госпіталізована 141 особа", - сказав він.

Серед 477 осіб, у яких 27 травня була підтверджена коронавірусна інфекція, 32 дитини і 104 медпрацівника.

Всього з початку епідемії захворіли 1 627 дітей і 4 345 медпрацівників.

При цьому 2 089 медпрацівників і 555 дітей вже одужали.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 6 872 пацієнту, 811 з яких медпрацівники і 265 - діти.

Пдключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 263 хворих коронавірусною інфекцією, у тому числі 1 дитина та 22 медпрацівника.

На амбулаторному лікуванні залишалися 15 410 пацієнтів, з них 3 534 медпрацівників і 1 362 дитини.

Як повідомляли Українські Новини, 26 травня було госпіталізовано 95 хворих коронавірусною інфекцією.

Крім того, Віктор Ляшко заявив, що нульова статистика по коронавірусу може бути вже в червні.

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