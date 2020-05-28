У середу кількість госпіталізованих з коронавірусом зросла в 1,5 рази в порівнянні з попереднім днем

27 травня був госпіталізований 141 хворий коронавірусною інфекцією, кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні збільшилася на 477 до 22 382. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "Була госпіталізована 141 особа", - сказав він. Серед 477 осіб, у яких 27 травня була підтверджена коронавірусна інфекція, 32 дитини і 104 медпрацівника. Всього з початку епідемії захворіли 1 627 дітей і 4 345 медпрацівників. При цьому 2 089 медпрацівників і 555 дітей вже одужали. Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 6 872 пацієнту, 811 з яких медпрацівники і 265 - діти. Пдключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 263 хворих коронавірусною інфекцією, у тому числі 1 дитина та 22 медпрацівника. На амбулаторному лікуванні залишалися 15 410 пацієнтів, з них 3 534 медпрацівників і 1 362 дитини. Як повідомляли Українські Новини, 26 травня було госпіталізовано 95 хворих коронавірусною інфекцією. Крім того, Віктор Ляшко заявив, що нульова статистика по коронавірусу може бути вже в червні.