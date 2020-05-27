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  • В понедельник количество госпитализированных с коронавирусом упало на 18% по сравнению с предыдущим днем
27 мая 2020, среда, 11:24 54
Медицина 2020-05-27T12:30:03+03:00
Українські Новини
В понедельник количество госпитализированных с коронавирусом упало на 18% по сравнению с предыдущим днем

В понедельник количество госпитализированных с коронавирусом упало на 18% по сравнению с предыдущим днем

Елена Новикова
Госпитализация, Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса
Больница. Фото: pexels
Больница. Фото: pexels

26 мая были госпитализированы 95 больных коронавирусной инфекцией, в то время, как количество случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 321 до 21 905.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 95 человек", - сказал он.

Среди 321 человека, у которых 26 мая была подтверждена коронавирусная инфекция, 14 детей и 58 медработников.

Всего с начала эпидемии заболел 1 595 детей и 4 241 медработник.

При этом 1 999 медработников уже выздоровели.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 6 831 пациенту, 794 из которых медработники и 264 - дети.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 259 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок и 22 медработника.

На амбулаторном лечении оставались 15 074 пациентов, из них 3 447 медработников и 1 331 ребенок.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов рассказал, кто платит за лечение коронавирусных больных в стационарах.

Ранее 25 мая были госпитализированы 116 больных коронавирусной инфекцией.

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