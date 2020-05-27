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  • В ООН порахували, скільки людей до 29 років залишилися без роботи через коронавірус
27 травня 2020, середа, 21:52 7
Світ 2020-05-27T22:17:08+03:00
Українські Новини
В ООН порахували, скільки людей до 29 років залишилися без роботи через коронавірус

В ООН порахували, скільки людей до 29 років залишилися без роботи через коронавірус

Ольга Фандорина
безробіття, звільнення, Пандемія, Коронавірус

Приблизно кожен шостий людина в світі віком до 29 років перестав працювати через пандемію коронавіруса нового типу. Про це повідомили в Міжнародної організації праці (МОП).

"Економічна криза через COVID-19 вдарила по молоді - особливо жінкам - причому сильніше і швидше, ніж по будь-якій іншій групі", - наводить пресслужба МОП слова гендиректора організації Гая Райдера.

МОП вказали, що наслідки пандемії не тільки призвели до значних втрат своїх робочих місць для молоді, але і "порушила систему освіти і навчання, створила значні перешкоди для тих, хто прагне потрапити на ринок праці або змінити роботу".

За даними організації, 178 млн людина віком до 29 років були зайняті до кризи у сферах, які найбільш постраждали в результаті пандемії, зокрема, в роздрібній торгівлі та туризмі. Майже 77% працювали до пандемії молоді були влаштовані неофіційно.

"Близько половини молодих студентів повідомили про ймовірну відстрочення завершення своїх нинішніх курсів, тоді як 10% з них чекають, що взагалі не зможуть завершити своє навчання" через кризу у зв'язку з коронавірусом, йдеться у доповіді МОП.

Крім того, згідно з дослідженням організації, ті, хто зберіг свої робочі місця, зіткнулися зі скороченням числа робочих годин. Так, в середньому цей показник зменшився на 23%.

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що буде з економікою в Україні і який буде курс долара.

У зв'язку з карантином через коронавіруса в Україні зростає безробіття, в квітні зареєстрували 100 тисяч безробітних.

Також в Офісі президента розповіли, як будуть виводити економіку з кризи через вимушений карантин.

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